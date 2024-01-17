Сельский дом культуры в России проверят на пропаганду нетрадиционных ценностей

Дом культуры в селе в Забайкалье проверят на пропаганду нетрадиционных ценностей

Дом культуры села Капцегатуй Краснокаменского района Забайкалья проверят на предмет пропаганды нетрадиционных ценностей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила зампред краевого правительства Виктория Бессонова.

Поводом для проверки станут обращения зрителей новогоднего представления в ДК, где «роль Снегурочки исполнял мальчик».

По словам Бессоновой, ситуация взята под контроль, «будем внимательно разбираться, все обстоятельства проведения этого подросткового праздника будут выяснены». Чиновник добавила, что «все необходимые органы и комиссии работают».

В тексте жалобы, которая есть в распоряжении издания «Чита.ру», жители села Капцегатуй жалуются на пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей. К ответственности селяне просят привлечь главу сельского поселения и бывшую заведующую домом культуры.

Краевой Минкульт после собственной проверки ничего противозаконного в исполнении роли Снегурочки мальчиком не нашел, отметив, что речь идет про костюмированное представление, которое предполагает шуточные переодевения.