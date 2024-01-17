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13:43, 17 января 2024Мир

Союзник Украины на Балканах получит партию истребителей F-16

Euractiv: Болгария получит от США новые истребители F-16 в 2025 году

Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters

Болгария, союзник Украины на Балканах, получит от США партию новых истребителей F-16 в 2025 году. Об этом по итогам пятидневного визита в США заявил министр обороны республики адмирал Эмиль Ефтимов, передает Euractiv.

«В 2025 году Болгария получит из США восемь американских истребителей F-16. Мы видели самолеты [на заводе военно-промышленной корпорации Lockheed Martin] в Южной Каролине, они находятся на разной стадии готовности», — констатировал министр.

Он отметил, что поставка истребителей должна была начаться в 2023 году, но Lockheed Martin объявила о задержке из-за проблем на производственных линиях, вызванных пандемией. Как уточняет издание, ранее сообщалось, что к 2025 году Болгария получит лишь четыре истребителя, но слова Ефтимова означают, США догоняют производство.

Доставка истребителей имеет решающее значение для безопасности восточного фланга НАТО, поскольку он расположен в 200 километрах от места боевых действий на Украине, отмечает издание.

Ранее стало известно, что Болгария, Турция и Румыния договорились о создании группы по разминированию Черного моря. Действия группы будут направлены на предотвращение минной угрозы, созданной в ходе военных действий в Черном море.

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      Дарья Балацкая
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