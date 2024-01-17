Стало известно о съемках сериала про легендарный экипаж советского парохода

В Териберке Мурманской области снимут сериал о спасении челюскинцев

В Мурманской области вскоре начнутся съемки сериала о спасении челюскинцев — экипажа легендарного экипажа советского парохода «Челюскин». Об этом стало известно из сообщения пресс-службы министерства культуры Мурманской области, которое приводит портал «СеверПост».

Как сообщили чиновники, съемки сериала будет вести компания Арт Пикчерс, а в качестве локации выбрали уже известный по фильму «Левиафан» поселок Териберка. Близ населенного пункта уже возвели декорации для съемок.

Сериал будет посвящен спасению экипажа заблокированного в арктических льдах парохода. Главные роли в сериале сыграют Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро и Дмитрий Куличков.

Съемки начнутся уже в феврале.

Пароход «Челюскин» под управлением капитана Владимира Воронина вышел из Мурманска во Владивосток по Северному морскому пути 2 августа 1933 года, однако в сентябре столкнулся с непроходимыми льдами, оказался заблокирован и был вынужден дрейфовать в течение нескольких месяцев. В феврале 1934 года пароход был раздавлен льдами, однако экипаж успел сойти на лед и построить временный лагерь, откуда их пришлось спасать советским летчикам, среди которых были такие известные пилоты как Николай Каманин и Михаил Водопьянов — одни из первых Героев СССР.