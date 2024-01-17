В Дрездене исчезнет мемориальная надпись о жертвах бомбардировки США и Британии

Надпись о бомбардировках Дрездена 1945 года уберут из-за перепланировки объекта

Надпись в память о жертвах бомбардировок Дрездена США и Великобританией в феврале 1945 года исчезнет с городского мемориального комплекса. О причинах такого решения РИА Новости рассказали в пресс-службе властей немецкого города.

Монумент находится на площади Альтмаркт. Власти объяснили, что надпись была удалена с конструкции в ходе плановых строительных работ на площади. Там также напомнили, что объект является частью подземной парковки. «Об этом не было сообщено заранее, что вполне обоснованно вызвало множество вопросов со стороны общественности», — разъяснили в пресс-службе.

Объект обещали перенести в новое место в ближайшее время. При этом договоренности о перенесении надписи были достигнуты еще пять лет назад. Более того, сама конструкция является спинкой каменной скамьи и из-за этого гости и жители Дрездена неизбежно садились спиной к надписи.

«В 2020 году в дополнение к тексту на скамье и подземному спуску была установлена стела, содержащая информацию об объекте. Эта стела была повреждена во время строительных работ на площади в 2023 году и теперь будет заменена. В зависимости от погоды, она будет вновь установлена на Альтмаркт не позднее следующей недели», — объявили в Дрездене.

В феврале 1945 года на Дрезден было скинуто четыре тысячи тонн авиабомб. При этом бомбардировка вызывала вопросы в том числе у британского премьера Уинстона Черчилля, так как озвучивались сомнения в военной значимости немецкого города. В результате около половины зданий Дрездена, включая инфраструктуру и жилые дома, были уничтожены.