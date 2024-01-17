В Грузии заявили о замене изображения Сталина на иконе святой Матроны

«Альянс патриотов Грузии»: Сталина на иконе святой Матроны заменят

Сюжет встречи Иосифа Сталина с Матроной Московской на иконе, которая хранится в кафедральном Соборе святой Троицы в Тбилиси, перепишут, заменив советского лидера. Об этом заявил глава партии «Альянс патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави в эфире телеканала «Пирвели».

«Эту фигуру заменят, например, на женщину больную раком, которую излечила Матрона — это десятисантиметровая фигура, на ее замену нужно около получаса», — рассказал политик.

Он отметил, что негативная реакция грузинских радикалов на образ Сталина связана с падением уровня образования: на иконах изображают не только святых. Например, в иконографии земной жизни Иисуса Христа нередко появляется фигура Понтия Пилата, распявшего мессию.

При этом Тархан-Моурави счел нужным поддержать решение Патриархии православной церкви в Грузии и убрать советского лидера с образа блаженной Матроны.

11 января пресс-служба католикос-патриарха всея Грузии Илии II призвала «Альянс патриотов» переписать икону. В архиерейской канцелярии отметили, что встреча Сталина со святой Матроной из-за недостаточности доказательств не включена в канонический текст ее жития и не признана Русской православной церковью.