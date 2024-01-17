В Китае отметили ускорение сокращения населения

FT: сокращение населения КНР ускорилось, в том числе из-за последствий COVID-19

Сокращение населения Китая ускорилось в 2023 году, в том числе из-за низких темпов роста экономики и последствий пандемии COVID-19. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По словам эксперта по китайской демографии из Калифорнийского университета Ван Фэна, сокращение населения на 2 миллиона человек выявило «след COVID-19», который распространился по стране в начале 2023 года после того, как власти поспешно отменили меры по борьбе с пандемией.

Аналитики отмечают, что население Китая сократилось до 1,4 миллиардов человек в 2023 году, поскольку количество скончавшихся граждан достигло 11 миллионов и превысило 9 миллионов родившихся. Кроме того, демографы прогнозируют дальнейшее падение по мере быстрого старения населения.

Показатель естественного сокращения населения в Китае составил 7,87 на 1 тысячу человек в 2023 году, что стало самым высоким показателем с 1970-х годов и выше по сравнению с показателем 7,37 в прошлом году.

Ранее Бюро переписи населения США сообщило, что население Земли выросло на 75 миллионов человек за 2023 год и достигнет отметки восемь миллиардов к 1 января 2024 года. При этом демографы ожидают медленного роста населения из-за окончательного выхода из пандемии.