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12:01, 29 декабря 2023Мир

Население Земли достигнет 8 миллиардов человек к 1 января 2024 года

AP: население Земли достигнет 8 миллиардов человек к 1 января 2024 года

Фото: Rajanish Kakade / AP

Население Земли выросло на 75 миллионов человек за 2023 год и достигнет отметки восемь миллиардов к 1 января 2024 года. Об этом сообщает издание Associated Press (AP) со ссылкой на Бюро переписи населения США.

«Если нынешние темпы сохранятся до конца десятилетия, 2020-е годы могут стать самым медленным десятилетием роста в истории США, при этом темпы роста составят менее 4 процентов за десятилетний период с 2020 по 2030 год», — приводит издание слова демографа из Брукингского института Уильяма Фрейя.

Отмечается, что это ниже самого низкого из показателей роста населения, пришедшегося на период после Великой депрессии в 1930-е годы, когда темпы роста составляли 7,3 процента. Однако демографы ожидают медленного роста показателей из-за окончательного выхода из пандемии.

В 2022 году сообщалось, что численность населения Земли приблизилась к отметке в восемь миллиардов человек. Отметки в семь миллиардов население мира достигло в 2011 году.

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      Максим Габриелян
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