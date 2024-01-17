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12:19, 17 января 2024Россия

В Кремле рассказали о планах Путина посетить свой предвыборный штаб

Песков: Путин 17 января посетит свой предвыборный штаб

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

17 января президент России Владимир Путин посетит свой предвыборный штаб. О планах главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Кандидатское мероприятие, как назвал его Песков, назначено на вторую половину дня. Путин будет присутствовать на нем в качестве кандидата в президенты, уточнил представитель Кремля.

Песков также сообщил о запланированной встречи Путина с сопредседателями штаба, а также с волонтерами.

По состоянию на 17 января в поддержку кандидатуры Путина на должность президента России собрано более 2,5 миллиона подписей. Сбор подписей осуществляется силами волонтерских организаций, ОНФ и партии «Единая Россия».

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      Алан Босиков
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