В России автобус оставил на остановке в 30-градусный мороз маленькую девочку

В Свердловской области автобус оставил на остановке в 30-градусный мороз девочку

В Первоуральске Свердловской области водитель автобуса оставил на остановке в 30-градусный мороз маленькую девочку. Об этом мать ребенка рассказала E1.ru.

По словам женщины, ее дочь занимается в танцевальной студии и каждую субботу ездит на автобусе № 507 от Первоуральска до Билимбая. Однако 13 января, судя по видеозаписи с камеры наблюдения, водитель затормозил, не доезжая до остановки, так как перед ним встал ПАЗ. Простояв в районе 10 секунд с открытой дверью, автобус продолжил движение. В этот момент к нему выбежал ребенок, но транспортное средство проехало мимо.

Мать девочки считает, что водитель не заметил ее. «Когда автобус проехал остановку, ребенок мне сразу позвонил, сказал, что автобус не остановился. Девочка плакала, спрашивала, что делать», — рассказала россиянка. Она подчеркнула, что позвонила диспетчеру и рассказала о случившимся. В ответ представитель перевозчика ей заявил, что автобус якобы простоял две минуты.

Ранее жителя Екатеринбурга с пятилетней плачущей дочкой выгнали из поезда в 26-градусный мороз. Во время проверки документов проводником мужчина предъявил паспорт через госуслуги. Однако начальник состава приняла решение высадить пассажиров. Действиями сотрудников поезда заинтересовались представители Уральской транспортной прокуратуры.