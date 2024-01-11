Россиянина с пятилетней дочкой выгнали из поезда в 26-градусный мороз

Е1: екатеринбуржца с плачущей дочкой выгнали из поезда в 26-градусный мороз

Жителя Екатеринбурга с пятилетней плачущей дочкой выгнали из поезда в 26-градусный мороз из-за отсутствия оригиналов документов. Об этом сообщил уральский портал Е1.ru.

По данным издания, россиянин на новогодние каникулы вместе с ребенком отправился к родителям в Североуральск. Обратно они возвращались поездом Приобье — Екатеринбург.

Отправление было со станции Серов, куда мужчина с дочкой приехали на такси. Отца впустили в вагон, а когда проводник пришел проверять паспорта, пассажир заявил, что забыл документы в Екатеринбурге, но предъявил паспорт через госуслуги.

Начальник состава объявила, что без документов он не поедет, и приняла решение высадить мужчину с плачущим ребенком на станции Серов, несмотря на сильный мороз.

Семье хотела помочь начальник станции в Серове. Она попробовала договориться, чтобы поезд догнали на следующей станции, однако, пока решение принимали, время было потеряно.

В результате отец с дочкой отправились домой на автобусе спустя день. Действиями сотрудников поезда заинтересовались представители Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области водитель автобуса маршрута № 102 Верхнеднепровский — Каськово высадил возле леса ночью женщину с тремя детьми.

