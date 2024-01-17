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13:18, 17 января 2024Россия

В России предложили возродить одну советскую практику для борьбы с алкоголизмом

В Общественной палате предложили ввести практику санаторно-курортного лечения

Фото: Dylan de Jonge / Unsplash

Введение в России практики санаторно-курортного лечения позволит эффективно противодействовать росту случаев алкоголизма. Об этом заявил член комиссии по здравоохранению Общественной палаты РФ, председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Муслим Муслимов в беседе с «Газетой.ру».

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сборника Росстата «Здравоохранение в России-2023» сообщил, что в России впервые за 10 лет зафиксировали рост пациентов с выявленной алкогольной зависимостью.

По словам Муслимова, люди часто тянутся к спиртному из-за стресса. В связи с этим «важно чем-то занять людей и дать им возможность перезагрузиться», пояснил он. В советское время миллионы граждан отправлялись в санатории и восстанавливали здоровье там, добавил общественник.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Сергей Леонов назвал психологов теми людьми, которые могут помочь решить проблему зависящих от алкоголя россиян. Еще одним средством противодействия алкогольной зависимости парламентарий назвал занятия спортом.

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      Алан Босиков
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