В Госдуме предложили решение проблемы роста числа зависимых от алкоголя людей
Помочь решить проблему роста числа зависимых от алкоголя россиян могут спорт и психологическая помощь, считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».
«У нас не только увеличивается количество людей с алкогольной зависимостью, у нас увеличивается потребление алкоголя в стране. Это вещи, которые взаимосвязаны», — сообщил депутат.
По словам Леонова, увеличение числа злоупотребляющих алкоголем россиян связано с социальными вопросами и с напряженностью в обществе.
«В последние годы у нас складывается достаточно сложная ситуация в стране с учетом пандемии, которая была продолжительное время и серьезно повлияла на психоэмоциональное состояние общества и на экономическое. Сейчас идет специальная военная операция (СВО), и часть людей по разным причинам также находятся в стрессе», — отметил парламентарий.
А у нас по русской традиции стресс купируется алкоголем, поэтому и количество потребляемого алкоголя, и количество людей, страдающих алкогольной зависимостью и становившихся на учет, растет
Для решения проблемы роста числа зависимых от алкоголя людей, по мнению Леонова, должна быть налажена система психологической помощи.
«Из-за того, что у нас не развита психологическая помощь, люди подручными средствами пытаются решить свои проблемы. Если бы у нас была налажена система психологической помощи, то темпы увеличения людей с алкогольной зависимостью снижались бы. Потому что психологи могут помочь в разных стрессовых ситуациях», — рассказал депутат.
Кроме того, решить проблему, по его словам, может доступность спортивных площадок.
«Не везде, к сожалению, у нас в стране они есть в шаговой доступности, и не все граждане могут себе позволить заниматься спортом, особенно если это касается сельской местности. Поэтому это тоже один из способов решения проблемы с алкоголизмом», — добавил парламентарий.
Психологическая помощь и спорт: я думаю, что здесь есть потенциал для работы и снижения алкогольной зависимости. Запретами этот вопрос не решить, потому что в любом случае то, что выпить, люди найдут. Проблем с этим нет
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сборника Росстата «Здравоохранение в России-2023» сообщил, что в России впервые за 10 лет зафиксировали рост пациентов с выявленной алкогольной зависимостью.
С 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти в два раза — со 100 тысяч до 53 тысяч человек, однако в 2022 году врачи снова заявили, что число людей с алкогольной зависимостью начало расти. Тогда они объявили, что таких граждан 54 200.