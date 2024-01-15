В Госдуме предложили решение проблемы роста числа зависимых от алкоголя людей

Депутат Леонов: психологи могут помочь снизить рост числа зависимых от алкоголя

Помочь решить проблему роста числа зависимых от алкоголя россиян могут спорт и психологическая помощь, считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«У нас не только увеличивается количество людей с алкогольной зависимостью, у нас увеличивается потребление алкоголя в стране. Это вещи, которые взаимосвязаны», — сообщил депутат.

По словам Леонова, увеличение числа злоупотребляющих алкоголем россиян связано с социальными вопросами и с напряженностью в обществе.

«В последние годы у нас складывается достаточно сложная ситуация в стране с учетом пандемии, которая была продолжительное время и серьезно повлияла на психоэмоциональное состояние общества и на экономическое. Сейчас идет специальная военная операция (СВО), и часть людей по разным причинам также находятся в стрессе», — отметил парламентарий.

А у нас по русской традиции стресс купируется алкоголем, поэтому и количество потребляемого алкоголя, и количество людей, страдающих алкогольной зависимостью и становившихся на учет, растет Сергей Леонов заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья

Для решения проблемы роста числа зависимых от алкоголя людей, по мнению Леонова, должна быть налажена система психологической помощи.

«Из-за того, что у нас не развита психологическая помощь, люди подручными средствами пытаются решить свои проблемы. Если бы у нас была налажена система психологической помощи, то темпы увеличения людей с алкогольной зависимостью снижались бы. Потому что психологи могут помочь в разных стрессовых ситуациях», — рассказал депутат.

Кроме того, решить проблему, по его словам, может доступность спортивных площадок.

«Не везде, к сожалению, у нас в стране они есть в шаговой доступности, и не все граждане могут себе позволить заниматься спортом, особенно если это касается сельской местности. Поэтому это тоже один из способов решения проблемы с алкоголизмом», — добавил парламентарий.

Психологическая помощь и спорт: я думаю, что здесь есть потенциал для работы и снижения алкогольной зависимости. Запретами этот вопрос не решить, потому что в любом случае то, что выпить, люди найдут. Проблем с этим нет Сергей Леонов заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сборника Росстата «Здравоохранение в России-2023» сообщил, что в России впервые за 10 лет зафиксировали рост пациентов с выявленной алкогольной зависимостью.

С 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти в два раза — со 100 тысяч до 53 тысяч человек, однако в 2022 году врачи снова заявили, что число людей с алкогольной зависимостью начало расти. Тогда они объявили, что таких граждан 54 200.