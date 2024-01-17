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11:52, 17 января 2024Силовые структуры

В российском регионе двоих мужчин задержали за расправу из-за долга

СКР: под Красноярском задержали мужчин, убивших кредитора из Армении из-за долга

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Красноярском крае задержали 37-летнего и 56-летнего местных жителей за расправу из-за долга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным ведомства, 23 декабря 2023 года на улице Шахтерская-Северная в Ачинске нашли 75-летнего пенсионера без признаков жизни. Было возбуждено дело. Вскоре удалось задержать расправившихся с ним.

Выяснилось, что потерпевший приезжал из Армении в Ачинск для лечения. Он занял своему знакомому почти миллион рублей. Россиянин не хотел возвращать деньги и придумал план расправы. Он попросил приятеля помочь ему за 50 тысяч рублей. Вечером они под предлогом возврата миллиона привезли кредитора в дом к его другу. Там один из фигурантов взял деревянный брусок и ударил пострадавшего по голове. Его продолжили избивать. Затем мужчины на машине увезли потерпевшего и бросили в кювет.

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      Екатерина Кашурникова
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