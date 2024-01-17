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11:48, 17 января 2024Россия

Иммунолог объяснил рост заболеваемости коклюшем в России

Иммунолог Болибок связал рост заболеваемости коклюшем с пандемией ковида

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Рост заболеваемости коклюшем в России связан с последствиями пандемии ковида, считает врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему в стране стали чаще выявлять случаи заражения этой инфекцией и насколько она опасна для здоровья.

«У нас был относительно низкий уровень заболеваемости коклюшем из-за того, что у нас достаточно хорошо выполнялась программа прививок среди детского населения. Прививку АКДС вовремя получали процентов 80 детей, кроме этого, были ревакцинации этой вакциной. Низкий уровень [заболеваемости] держался достаточно долго за счет прививок», — сказал специалист.

В течение этих пандемийных лет у нас кроме коронавируса никакие другие ни вирусные, ни респираторные бактериальные инфекции практически не распространялись, потому что был жесткий противоэпидемический режим. Все это в значительной степени привело к тому, что не было ни вирусных респираторных инфекций, а коклюш, по сути, острое респираторное заболевание, и его тоже не было

Владимир Болибокврач иммунолог-аллерголог

Коллективный иммунитет к коклюшу значительно снизился в последние годы, отметил Владимир Болибок. По его мнению, в стране необходимо проводить пропаганду прививочной кампании против коклюша. Он добавил, что болезнь грозит серьезными осложнениями, а в некоторых случаях и летальным исходом.

«Когда были коронавирусные дела, не было естественной спонтанной ревакцинации. Второе — сейчас у нас есть пласт детей, которые вовремя не получили вакцинацию из-за того, что были ограничения на посещение поликлиник. И вообще у населения из-за дебатов по поводу коронавирусной вакцины сильно распространились вообще антипрививочные настроения против всех вакцин», — заключил он.

Как пишет «Коммерсантъ», в России серьезно выросла заболеваемость коклюшем. За весь 2022 год было выявлено 3,1 тысячи случаев, а за десять месяцев 2023 года — 27,8 тысячи. Медики объясняют рост заболеваемости неконтролируемыми миграционными потоками и мощной пропагандой антипрививочников, отмечает издание.

В декабре глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что России плохо выявляется коклюш. Это связано с тем, что зачастую при длительном кашле родители ведут ребенка к аллергологу, чтобы исключить бронхиальную астму.

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      Мария Сметанина
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