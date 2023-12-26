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20:01, 26 декабря 2023Россия

Попова назвала плохо выявляемую в России инфекцию

Глава Роспотребнадзора Попова: в России плохо выявляется коклюш

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России плохо выявляется коклюш, так как зачастую при длительном кашле родители ведут ребенка к аллергологу, чтобы исключить бронхиальную астму. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, чьи слова приводит «Российская газета».

«Проблема в том, что у нас коклюш плохо выявляется. Можно сказать, что это недовыявляемая инфекция. Очень часто при длительном кашле у ребенка родители ведут его к аллергологу, чтобы исключить бронхиальную астму. А следует в первую очередь исключить коклюш, который, к слову, встречается в любом возрасте», — пояснила она.

За 2024 год в стране было обнаружено несколько десятков случаев коклюша, что, по словам Поповой, не идет ни в какое сравнение с заболеваемостью COVID-19. Коклюш, отметила она, тяжелее всего проявляется у младенцев в первые месяцы жизни.

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Также Попова напомнила, что в России вакцинация от этой инфекции входит в национальный календарь прививок, а препараты от нее доступны во всех регионах.

В России удалось стабилизировать ситуацию по кори и коклюшу, отчитывалась ранее глава Роспотребнадзора. По ее словам, сейчас болеют только непривитые дети и взрослые. Их общее число не критично, более того, оно не было большим в течение всего года. «У нас максимальные уровни заболеваемости регистрировались в летний период», — отметила она.

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      Никита Абрамов
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