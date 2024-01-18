24-летняя дочь Снуп Догга перенесла инсульт

24-летняя дочь Снуп Догга Кори Бродус перенесла инсульт

24-летняя дочь американского рэп-исполнителя Снуп Догга Кори Бродус сообщила в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что перенесла инсульт.

«Сегодня утром у меня случился тяжелый инсульт. Я начала плакать, когда мне это сказали. Мне всего лишь 24 года. Что же я сделала такого в прошлом, что заслужила это?» — написала она, выложив кадры из больницы.

Ранее Снуп Догг заявил, что решил бросить курить. «После многочисленных консультаций и обсуждений с семьей я решил бросить курить. Пожалуйста, уважайте мою личную жизнь», — сообщил музыкант.