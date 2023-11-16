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22:02, 16 ноября 2023Культура

Снуп Догг заявил о решении бросить курить

Рэп-исполнитель Снуп Догг заявил, что бросает курить
Снуп Догг

Снуп Догг . Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Американский рэп-исполнитель Снуп Догг (Snoop Dogg) заявил, что решил бросить курить. Об этом он написал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«После многочисленных консультаций и обсуждений с семьей я решил бросить курить. Пожалуйста, уважайте мою личную жизнь», — сообщил музыкант.

Ранее Снуп Догг рассказал о своем главном страхе в жизни. Артист поведал, что очень боится лошадей и не знает, откуда появился этот страх. «Я серьезно. Вы никогда не увидите меня на сцене с лошадью, а я снимался и со страусами, игуанами и прочей живностью», — поделился рэпер.

В мае сообщалось, что музыкант захотел купить клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторс». По информации The Athletic, артист присоединился к заявке предпринимателя из Лос-Анджелеса Неко Спаркса на покупку команды.

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      Марина Совина
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