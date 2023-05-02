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11:19, 2 мая 2023Спорт

Снуп Догг захотел купить клуб НХЛ

The Athletic: американский рэпер Снуп Догг захотел купить клуб НХЛ «Оттава Сенаторс»

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Американский рэп-исполнитель Снуп Догг (Snoop Dogg) захотел купить клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторс». Об этом стало известно The Athletic.

По информации издания, 51-летний артист присоединился к заявке предпринимателя из Лос-Анджелеса Неко Спаркса на покупку команды. «Он страстно вовлечен. Приходит с идеями. И он реально взволнован», — заявил источник. Отмечается, что рэпер хочет сделать посещение хоккейных матчей доступным для малообеспеченных слоев населения.

В ноябре 2022-го канадско-американский актер Райан Рейнольдс заявил, что пытается купить «Оттаву», однако нынешние владельцы назначили слишком высокую цену. Тогда он сказал, что «ему нужен партнер с очень глубокими карманами».

В марте 2022-го владелец «Оттавы» Юджин Мельник скончался в возрасте 62 лет. Клуб перешел по наследству детям Мельника Анне и Оливии. Они рассматривают возможность продажи команды.

Анастасия Борисова
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