The Athletic: американский рэпер Снуп Догг захотел купить клуб НХЛ «Оттава Сенаторс»

Американский рэп-исполнитель Снуп Догг (Snoop Dogg) захотел купить клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторс». Об этом стало известно The Athletic.

По информации издания, 51-летний артист присоединился к заявке предпринимателя из Лос-Анджелеса Неко Спаркса на покупку команды. «Он страстно вовлечен. Приходит с идеями. И он реально взволнован», — заявил источник. Отмечается, что рэпер хочет сделать посещение хоккейных матчей доступным для малообеспеченных слоев населения.

В ноябре 2022-го канадско-американский актер Райан Рейнольдс заявил, что пытается купить «Оттаву», однако нынешние владельцы назначили слишком высокую цену. Тогда он сказал, что «ему нужен партнер с очень глубокими карманами».

В марте 2022-го владелец «Оттавы» Юджин Мельник скончался в возрасте 62 лет. Клуб перешел по наследству детям Мельника Анне и Оливии. Они рассматривают возможность продажи команды.

