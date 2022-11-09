Райан Рейнольдс высказался о желании купить клуб НХЛ

Актер Райан Рейнольдс подтвердил, что пытается купить клуб НХЛ «Оттава Сенаторс»

Канадско-американский актер Райан Рейнольдс высказался о желании купить клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторс». Его слова приводит Sportsnet.

Артист подтвердил, что пытается купить «Оттаву», однако нынешние владельцы назначили на него слишком высокую цену. «Мне нужен партнер с очень глубокими карманами. Это называется консорциумом. Такой причудливый способ сказать: "Мне нужны богатые мамочка или папочка"», — рассказал он.

О желании Рейнольдса приобрести канадскую команду стало известно 3 ноября. Отмечалось, что актер хочет, чтобы клуб продолжал базироваться в Оттаве.

В марте 2022-го владелец «Оттавы» Юджин Мельник скончался в возрасте 62 лет. Клуб перешел по наследству детям Мельника Анне и Оливии. Они рассматривают вариант продажи команды.

В 2021 году Рейнольдс и актер Роб Макэлхенни купили валлийский футбольный клуб «Рексхэм». Он выступает в пятом дивизионе Англии.