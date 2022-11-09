Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Металлург Мг
2:3
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
2:2
3-й период
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
2:2
3-й период
live
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Севилья
0:0
1-й тайм
live
Реал Сосьедад
Испания - Примера|14-й тур
Ноттингем Форест
Сегодня
22:45 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Кубок лиги|3-й раунд
Манчестер Сити
Сегодня
23:00 (Мск)
Челси
Англия - Кубок лиги|3-й раунд
21:01, 9 ноября 2022Спорт

Райан Рейнольдс высказался о желании купить клуб НХЛ

Актер Райан Рейнольдс подтвердил, что пытается купить клуб НХЛ «Оттава Сенаторс»

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Канадско-американский актер Райан Рейнольдс высказался о желании купить клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторс». Его слова приводит Sportsnet.

Артист подтвердил, что пытается купить «Оттаву», однако нынешние владельцы назначили на него слишком высокую цену. «Мне нужен партнер с очень глубокими карманами. Это называется консорциумом. Такой причудливый способ сказать: "Мне нужны богатые мамочка или папочка"», — рассказал он.

О желании Рейнольдса приобрести канадскую команду стало известно 3 ноября. Отмечалось, что актер хочет, чтобы клуб продолжал базироваться в Оттаве.

В марте 2022-го владелец «Оттавы» Юджин Мельник скончался в возрасте 62 лет. Клуб перешел по наследству детям Мельника Анне и Оливии. Они рассматривают вариант продажи команды.

В 2021 году Рейнольдс и актер Роб Макэлхенни купили валлийский футбольный клуб «Рексхэм». Он выступает в пятом дивизионе Англии.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра
Пользователей iPhone предупредили о слежке
Движение по Крымскому мосту приостановят
Райан Рейнольдс высказался о желании купить клуб НХЛ
МВД возбудило уголовное дело в отношении российского вора в законе Гули
В Москве упала выручка застройщиков
Работодатели назвали ключевые критерии для повышения сотрудников
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
На Украине признали усталость западных стран от затянувшегося конфликта
Врач перечислил пагубные последствия стресса для мужской потенции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.