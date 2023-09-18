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12:20, 18 сентября 2023Культура

Снуп Догг рассказал о главном страхе

Снуп Догг рассказал, что его главным страхом являются лошади

Фото: mpi04 / IMAGO / Globallookpress.com

Американский рэп-исполнитель Снуп Догг (Snoop Dogg) рассказал о своем главном страхе в жизни. Его слова цитирует Complex.

Артист поведал, что очень боится лошадей и не знает, откуда появился этот страх. «Я серьезно. Вы никогда не увидите меня на сцене с лошадью, а я снимался и со страусами, игуанами и прочей живностью», — поделился рэпер.

Собеседница музыканта предположила, что Снуп Догг мог упасть с лошади в прошлой жизни, на что артист ответил: «Думаю, я был Всадником без головы или каким-нибудь другим наездником».

Снуп Догг также поведал, что у его бывшей супруги Шанте Бродус была лошадь и он старался держаться от нее подальше.

Ранее сообщалось, что музыкант отменил ближайшие концерты в знак солидарности с забастовками голливудских актеров и сценаристов.

В августе стало известно, что правительство Армении выделит более шести миллионов долларов на выступление Снуп Догга.

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    Анастасия Астахова
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