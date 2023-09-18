Снуп Догг рассказал о главном страхе
Американский рэп-исполнитель Снуп Догг (Snoop Dogg) рассказал о своем главном страхе в жизни. Его слова цитирует Complex.
Артист поведал, что очень боится лошадей и не знает, откуда появился этот страх. «Я серьезно. Вы никогда не увидите меня на сцене с лошадью, а я снимался и со страусами, игуанами и прочей живностью», — поделился рэпер.
Собеседница музыканта предположила, что Снуп Догг мог упасть с лошади в прошлой жизни, на что артист ответил: «Думаю, я был Всадником без головы или каким-нибудь другим наездником».
Снуп Догг также поведал, что у его бывшей супруги Шанте Бродус была лошадь и он старался держаться от нее подальше.
Ранее сообщалось, что музыкант отменил ближайшие концерты в знак солидарности с забастовками голливудских актеров и сценаристов.
В августе стало известно, что правительство Армении выделит более шести миллионов долларов на выступление Снуп Догга.