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20:40, 18 января 2024Ценности

71-летняя модель снялась в откровенном нижнем белье для рекламы

Кадр: Bluebella / YouTube

Американская супермодель Мари Хелвин снялась в откровенном нижнем белье для рекламы английского бренда Bluebella. Соответствующие кадры появились на YouTube-канале марки.

71-летняя манекенщица позировала перед камерой в нескольких комплектах из коллекции, выпущенной ко Дню святого Валентина. В том числе она примерила красные кружевные бюстгальтер и трусы в сочетании с чулками, черную прозрачную сорочку с чашками в комбинации со стрингами и розовое бра на косточках, украшенное сердцами.

В 2022 году знаменитость перенесла мастэктомию и последующую реконструкцию груди. Данная фотосессия стала первой профессиональной съемкой после болезни.

В октябре 2023 года модель Джейд Пауэр также снялась в рекламе нижнего белья после удаления груди. 33-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах в розовом кружевном комплекте пастельного оттенка.

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      Алина Гостева
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