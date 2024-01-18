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23:45, 18 января 2024Мир

Байден рассказал о фото с находящейся в другом месте женщиной

Байден рассказал о фото с женщиной, которая находилась в другом штате
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден рассказал, как сфотографировался на мероприятии с женщиной, которая в тот момент находилась в другом штате. Его слова приводит РИА Новости.

«Хочу упомянуть конгрессвумен Дебору Росс. Где Дебора? Я с ней только что сфотографировался, наверное, поэтому она ушла», — отметил американский глава на мероприятии в штате Северная Каролина.

Однако президент сразу же уточнил, что Росс не смогла прийти, потому что находится в Вашингтоне. «Это неправда. Я перепутал», — подчеркнул политик.

Ранее Байден оговорился, заявив, что для разрешения конфликта вокруг Украины РФ должна перестать атаковать сама себя. По словам Байдена, Россия могла бы завершить военный конфликт «завтра же», если бы вывела свои войска с Украины, признала национальные границы и «прекратила эти бесчеловечные атаки на российскую территорию».

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      Юлия Мискевич
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