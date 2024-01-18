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19:45, 18 января 2024Россия

Элитную подмосковную гимназию обвинили в издевательствах над детьми бойца СВО

Павловскую гимназию в Истре обвинили в издевательствах над детьми участника СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

Элитную Павловскую гимназию, обучение в которой стоит 1,8 миллиона рублей в год, обвинили в антироссийской позиции и издевательствах над детьми участника специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Mash в Telegram.

Как выяснило издание, заявление на гимназию, расположенную в подмосковной Истре, написал правозащитник Павел Пятницкий, чьи сын и дочь обучались в ней. При этом сам юрист является добровольцем. По словам общественника, все началось после того, как его жена предложила директору учебного заведения собрать помощь для российских военнослужащих, однако тот якобы заявил, что «школа вне политики».

Через некоторое время в Telegram-канале гимназии опубликовали фотографию с победителями соревнований по плаванию, на которых дочь Пятницкого заняла первое место. Однако на свитшоте девочки, подаренном ей певцом Shaman, был замазан логотип «Я русский». Позже кадр заменили на оригинальный. Кроме того, сына правозащитника, одетого в такой же свитер, остановили в коридоре учебного с требованием снять мерч и больше не носить его на территории гимназии.

Помимо этого, супруга Пятницкого заявила, что другие дети начали травить мальчика, а педагоги занижали ему оценки. Как утверждает канал, в какой-то момент завуч школы силой вытолкнула ребенка из кабинета, запретив ему участвовать в конкурсе чтецов, после чего родителям пришлось показывать сына врачам.

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Также, по информации издания, от учителей начали регулярно поступать жалобы на невнимательность детей и якобы их несоответствие требованиям школы. На фоне стресса у сына Пятницкого полопались сосуды в глазах. В результате с 31 декабря Павловская гимназия отказалась продлять договор на обучение. Причину такого решения учебное заведение не разъяснило.

Изучив информацию о ситуации, подмосковное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Как сообщило ведомство в Telegram, сейчас следователи проводят допросы и изучают остальные обстоятельства произошедшего. Также следователи провели прием родителей других детей, обучающихся в гимназии.

Ранее в Санкт-Петербурге первокурснику Охтинского колледжа проломили голову за надпись white на футболке. Как стало известно, на него напал ученик второго курса. В результате юношу отвезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной кости и ушибом мозга.

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      Константин Лысяков
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