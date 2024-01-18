ФСБ задержала пособника украинских спецслужб в Крыму

ФСБ задержала жителя Крыма, продававшего Украине фото стратегических объектов

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Крыму 28-летнего жителя Симферопольского района, который продавал украинским спецслужбам фото и видео стратегически важных объектов республики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Мужчина рассказал, что получал от спецслужб Украины деньги в качестве вознаграждения за предоставление информации.

В поле зрения правоохранителей мужчина попал после того, как опубликовал в проукраинских пабликах информацию о стратегически важных объектах на территории Крыма. За ним установили наблюдение, во время которого выяснили, что пособник украинских спецслужб ездил на велосипеде по населенным пунктам около стратегических объектов и вел скрытую съемку.

12 января в доме фигуранта прошел обыск. Были изъяты телефоны мини-камеры для удаленного наблюдения, компьютерная техника с запрещенным контентом, флеш-накопители, предметы, похожие на самодельные беспилотные аппараты и детали к ним. Также у мужчины обнаружили крупную сумму в рублях и иностранной валюте, а также взрывчатые вещества и предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 222.1 («Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ») УК РФ. Его взяли под стражу.