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21:14, 18 января 2024Экономика

Глобальный производитель автозапчастей уволит более тысячи сотрудников

Les Echos: французский производитель автодеталей Valeo SE уволит 1150 работников

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Французский производитель автозапчастей, выпускающий комплектующие в том числе для BMW, Ford, General Motors, уволит в общей сложности 1,15 тысячи сотрудников на своих предприятиях, пишет газета Les Echos.

Увольнения 235 сотрудников во Франции и 735 в других европейских государствах, о которых уже уведомили профсоюзы, коснутся в основном работающих в сфере поддержки и управления. Всего в штате компании в разных странах числится около 110 тысяч сотрудников.

Целью решений, принятых на фоне падения капитализации глобальной компании примерно на треть, в Valeo назвали повышение конкурентоспособности и эффективности работы в контексте электрификации транспортных средств.

Летом 2023 года в Valeo объявили о продаже своего российского бизнеса НПК «Автоприбор». Продавец отметил, что принятое решение позволит сохранить рабочие места 158 местным сотрудникам, а компания получит право обратного выкупа активов в течение 10 лет, которым можно будет воспользоваться с 2029 года.

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      Дмитрий Воронин
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