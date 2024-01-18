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17:30, 18 января 2024Россия

В Госдуме предложили отменять оплату отопления на месяц при любых отключениях

«Новые люди» предложили отменять оплату отопления на месяц при любых отключениях

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Депутаты Госдумы партии «Новые люди» Владислав Даванков и Сардана Авксентьева предложили на государственном уровне отменить оплату отопления на месяц при любых отключениях. Соответствующий законопроект они внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе фракции.

«По закону если у вас дома не было отопления несколько дней, а температура в квартире упала ниже допустимой, коммунальщики должны сделать перерасчет. Но платеж пересчитывается только за эти дни, и такие суммы для ресурсоснабжающих организаций — копейки. Это ничему их не учит — сети не приводятся в порядок, и аварии повторяются», — сказал депутат Госдумы, кандидат в президенты Владислав Даванков.

Мы предлагаем отменять плату за целый месяц, если люди мерзли без отопления хотя бы один день. Это приведет поставщиков услуг в чувство

Владислав Даванковдепутат Госдумы

В пояснительной записке сказано, что инициатива поможет «обеспечить справедливость в отношениях между поставщиками коммунальных услуг и потребителями». Усиление ответственности поможет предотвратить злоупотребления со стороны поставщиков услуг, мотивирует их поддерживать коммунальные сети в рабочем состоянии и работать на предупреждение аварий, отмечают авторы инициативы.

В январе во многих российских регионах произошли крупные аварии в системе ЖКХ. Тысячи россиян остались без отопления в морозы из-за изношенности труб.

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      Варвара Кошечкина
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