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09:52, 18 января 2024Мир

Иран потребовал от Пакистана объяснений в связи с ударами авиации

Press TV: Иран потребовал от Пакистана объяснений воздушных ударов по территории

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Иран потребовал объяснений от Пакистана в связи с ударами пакистанских военно-воздушных сил по территории страны, заявил представитель иранских сил безопасности телеканалу Press TV. Сообщение опубликовано на странице телеканала в соцсети X.

По словам представителя иранских спецслужб, «Иран потребовал от Пакистана немедленных объяснений по поводу ракетных ударов», нанесенных по приграничным районам страны.

Утром 18 января провинции Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном подверглись атаке пакистанских ракет и дронов. В результате ударов ранены несколько человек из числа местных жителей, других подробностей не приводится.

В свою очередь, министерство иностранных дел Пакистана заявило, что единственной целью ударов по территории Ирана было обеспечение безопасности и национальных интересов страны. В ведомстве добавили, чтобы была нанесена серия высокоточных военных ударов по укрытиям террористов.

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      Юрий Леонов
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