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14:47, 18 января 2024Ценности

Кайли Дженнер показала лицо без макияжа и подверглась критике в сети

Кадр: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер показала естественную внешность и подверглась критике в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя предпринимательница записала видео, в котором прорекламировала новый тональный крем своего бренда Kylie Cosmetics. В начале ролика девушка предстала перед камерой без макияжа в черном топе. Затем она взяла в руки флакон с косметическим средством и стала наносить его на щеки, подбородок и лоб. После этого Дженнер распределила крем по всему лицу с помощью кисти.

Поклонников смутил внешний вид бизнесвумен, о чем они принялись писать в комментариях под постом. «Зачем включать фильтр при макияже?», «Что-то не так с ее лицом», «Каждый раз, когда она наносит макияж, как будто прибавляет себе лишние годы», «После стольких операций лицо теперь заметно усталое и обвисшее», «Она похожа на Майкла Джексона», — высказывались юзеры.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер кардинально сменила имидж. Телезвезда поделилась серией снимков, на которых предстала перед фанатами с обновленным цветом волос. На размещенных кадрах было видно, что знаменитость решила отказаться от темных прядей, выкрасив их в розовый цвет.

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      Мария Винар
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