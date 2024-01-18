Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:26, 18 января 2024Бывший СССР

Кличко потребовал от Германии новой помощи

Мэр Киева Кличко потребовал от ФРГ новой помощи из-за критического положения ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко потребовал от ФРГ новой помощи из-за критического положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild

По его словам, на Украине уже несколько месяцев ощущается «безумная, огромная нехватка боеприпасов». «Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы послать сигнал Германии: мы защищаем нашу страну, но мы также защищаем весь Европейский союз», — сказал он.

Политик добавил, что нельзя недооценивать Россию. По его словам, в последнее время Российская армия оказывает давление на ВСУ.

Ранее Кличко также заявил, что остался разочарован решением немецкого парламента (бундестага), который в среду, 17 января, большинством голосов отклонил поставку Киеву крылатых ракет Taurus. «К сожалению, вчерашнее решение не было позитивным для Украины», — сказал Кличко, добавив, что республика нуждается в данном оружии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Госдуме предложили ужесточить наказание за фейки о Вооруженных силах России

      Медведев прокомментировал победу в четырехчасовом матче на Australian Open

      В Грузии осудили нападения на Израиль

      Пойманный на кокаине баскетболист ЦСКА обратился к болельщикам

      Генпрокуратура и СК поддержали проект об изъятии имущества за фейки об армии

      В ООН сообщили о возможной встрече Гутерриша с Лавровым

      Беспилотник атаковал базу США в Иракском Курдистане

      Кличко потребовал от Германии новой помощи

      Канал Никиты Михалкова в YouTube заблокировали

      Глобальный производитель автозапчастей уволит более тысячи сотрудников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше