Кличко потребовал от Германии новой помощи

Мэр Киева Кличко потребовал от ФРГ новой помощи из-за критического положения ВСУ

Мэр Киева Виталий Кличко потребовал от ФРГ новой помощи из-за критического положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild

По его словам, на Украине уже несколько месяцев ощущается «безумная, огромная нехватка боеприпасов». «Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы послать сигнал Германии: мы защищаем нашу страну, но мы также защищаем весь Европейский союз», — сказал он.

Политик добавил, что нельзя недооценивать Россию. По его словам, в последнее время Российская армия оказывает давление на ВСУ.

Ранее Кличко также заявил, что остался разочарован решением немецкого парламента (бундестага), который в среду, 17 января, большинством голосов отклонил поставку Киеву крылатых ракет Taurus. «К сожалению, вчерашнее решение не было позитивным для Украины», — сказал Кличко, добавив, что республика нуждается в данном оружии.