Лавров обратил внимание на действия стран Оси

Лавров отметил ухищрения Запада в вопросе резолюции ООН о недопустимости нацизма

Голосование Германии, Италии и Японии против резолюции Генеральной ассамблеи (ГА) ООН о недопустимости героизации нацизма заставляет задуматься об идеологических процессах в этих странах и в целом на Западе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

Лавров прокомментировал принятие резолюции о недопустимости героизации нацизма. Он подчеркнул, что документ был принят, несмотря на ухищрения Запада.

Глава МИД России отметил, что второй год подряд против принятия резолюции голосовали Германия, Италия и Япония, бывшие странами Оси. Он напомнил о покаянии этих государств за свои действия во Вторую мировую войну.

«То, что последние два года эти страны голосуют против резолюции, требующей не допустить возрождения нацизма,наводит на мысли и заставляет задуматься об идеологических процессах в этих странах и всего Запада в целом», — подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров заявил об охватывающем европейские страны «прямом нацизме». По словам министра, российская сторона видит, как разрушается история.