В Грузии осудили нападения на Израиль

Премьер-министр Грузии Гарибашвили осудил нападения на Израиль

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил вооруженные нападения на Израиль. С таким заявлением он выступил в ходе встречи с израильским лидером Ицхаком Герцогом на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает пресс-служба грузинского правительства.

«Премьер-министр [Грузии] отметил, что правительство Грузии осуждает террористические атаки, осуществленные на Государство Израиль и его граждан», — сказано в сообщении.

Также уточняется, что Гарибашвили и Герцог обменялись мнениями о вызовах, существующих в плане безопасности.

Кроме того, стороны обсудили динамику сотрудничества между Грузией и Израилем. Гарибашвили отметил, что партнерство и дружба между странами всегда были на высоком уровне.

Ранее Герцог заявил, что Израиль не безразличен к жертвам среди гражданского населения в ходе конфликта с исламистской группировкой ХАМАС, однако альтернативы силовому сценарию нет.

Кроме того, он отметил, что Израиль ведет борьбу с терроризмом и защищает сложившийся после Второй мировой войны порядок. Герцог добавил, что в случае, если бы Израиль не вел борьбу с терроризмом, следующей жертвой стала бы Европа.