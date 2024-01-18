Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:50, 18 января 2024Бывший СССР

В Грузии осудили нападения на Израиль

Премьер-министр Грузии Гарибашвили осудил нападения на Израиль

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил вооруженные нападения на Израиль. С таким заявлением он выступил в ходе встречи с израильским лидером Ицхаком Герцогом на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает пресс-служба грузинского правительства.

«Премьер-министр [Грузии] отметил, что правительство Грузии осуждает террористические атаки, осуществленные на Государство Израиль и его граждан», — сказано в сообщении.

Также уточняется, что Гарибашвили и Герцог обменялись мнениями о вызовах, существующих в плане безопасности.

Кроме того, стороны обсудили динамику сотрудничества между Грузией и Израилем. Гарибашвили отметил, что партнерство и дружба между странами всегда были на высоком уровне.

Ранее Герцог заявил, что Израиль не безразличен к жертвам среди гражданского населения в ходе конфликта с исламистской группировкой ХАМАС, однако альтернативы силовому сценарию нет.

Кроме того, он отметил, что Израиль ведет борьбу с терроризмом и защищает сложившийся после Второй мировой войны порядок. Герцог добавил, что в случае, если бы Израиль не вел борьбу с терроризмом, следующей жертвой стала бы Европа.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Госдуме предложили ужесточить наказание за фейки о Вооруженных силах России

      Медведев прокомментировал победу в четырехчасовом матче на Australian Open

      В Грузии осудили нападения на Израиль

      Пойманный на кокаине баскетболист ЦСКА обратился к болельщикам

      Генпрокуратура и СК поддержали проект об изъятии имущества за фейки об армии

      В ООН сообщили о возможной встрече Гутерриша с Лавровым

      Беспилотник атаковал базу США в Иракском Курдистане

      Кличко потребовал от Германии новой помощи

      Канал Никиты Михалкова в YouTube заблокировали

      Глобальный производитель автозапчастей уволит более тысячи сотрудников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше