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14:32, 18 января 2024Мир

Президент Израиля заявил об отсутствии альтернативы конфликту с ХАМАС

Президент Израиля Герцог: конфликту с ХАМАС нет альтернативы
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе
Ицхак Герцог

Ицхак Герцог. Фото: Saul Loeb / Reuters

Израиль не безразличен к жертвам среди гражданского населения в ходе конфликта с исламистской группировкой ХАМАС, однако альтернативы силовому сценарию нет. Об отсутствии альтернативы заявил президент Израиля Ицхак Герцог в ходе своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, транслируемом на The Times of Israel.

«Я не уклоняюсь от гуманитарной трагедии в Газе. И знаете что? Мы переживаем. Нам больно, что наши соседи так сильно страдают, но как иначе мы можем защитить себя, если наш враг решил окопаться в инфраструктуре террора невероятного размера и масштаба? Это очень сложная битва», — отметил президент.

Он также подчеркнул, что Израиль ведет борьбу с терроризмом и защищает сложившийся после Второй мировой войны порядок. Кроме того, Герцог добавил, что в случае, если бы Израиль не вел борьбу с терроризмом, следующей жертвой стала бы Европа.

Ранее Герцог назвал «ужасающим и нелепым» иск ЮАР, поданный в Международный суд в Гааге, с обвинениями по нарушению Израилем Конвенции ООН о геноциде.

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      Максим Габриелян
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