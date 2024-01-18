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10:17, 18 января 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о шантаже со стороны военкоматов

Минобороны: сотрудники военкоматов Украины шантажом отправляют мужчин на фронт

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Сотрудники украинских военкоматов при помощи шантажа вынуждают мужчин пройти медкомиссию и отправляют на фронт. Об этом сообщил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), его слова передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Повестку вручили. Сестра позвонила, говорит, "наехали" на ее мужа. Я прятался сколько мог, если я не явлюсь, то заберут его в армию на войну. Я пришел разобраться. 8 июля 2022 года меня повезли в больницу, зашли в один кабинет и написали, что я годен везде. Военную подготовку я вообще никакую не проходил, не служил срочную службу», — рассказал он.

По словам бывшего украинского военнослужащего, он планировал сделать загранпаспорт и уехать в Молдавию, однако с началом специальной военной операции границы страны закрыли и «сделали из Украины тюрьму».

Ранее уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец напомнил, что военкомы не имеют права проверять документы и задерживать украинцев для мобилизации. Он также не поддержал идею расширить полномочия военкоматов в законопроекте кабинета министров о мобилизации.

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      Александр Курбатов
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