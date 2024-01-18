Россиянин напал на сотрудника ФСБ и угрожал расправой знакомому

В Ингушетии вынесли приговор мужчине, напавшему на сотрудника ФСБ

В Ингушетии суд приговорил к 2,5 года принудительных работ 28-летнего местного жителя, напавшего на сотрудника ФСБ и угрожавшего расправой знакомому. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и части 1 статьи 119 («Угроза причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Приговор, который вынесли мужчине в суде, также включает в себя то, что у него будут удерживать десять процентов от дохода.

По данным ведомства, 22 августа 2022 года фигурант на территории контрольно-пропускного пункта Хамхи в Джейрахском районе республики предъявил сотрудникам пограничного управления ФСБ России паспорт с истекшим сроком действия. Его отказались пропускать в пограничную зону. Тогда россиянин напал на сотрудника и был задержан.

Его оставили под подпиской о невыезде, однако в декабре 2022 года мужчина уехал в Краснодарский край и угрожал расправой своему знакомому в хостеле.