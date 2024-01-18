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18:48, 18 января 2024Силовые структуры

Россиянин расправился со старшим братом во время новогоднего застолья

На Ставрополье задержали молодого человека, забившего до смерти старшего брата

Фото: Алексей Вовк / РИА Новости

В Ставропольском крае задержали молодого человека за расправу над 24-летним старшим братом в Новый год. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 1 января во время застолья в доме в поселке Краснозоринский родственники поссорились. Тогда обвиняемый ударил потерпевшего кулаком и ногой по голове. Его увезли на скорой помощи, но спасти россиянина не удалось.

Против младшего брата возбудили дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Следователи уже осмотрели место трагедии и назначали ряд экспертиз. Нападавшего поместили в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Свердловской области суд приговорил местную жительницу к 15 годам колонии общего режима за расправу над знакомым и покушение на свидетеля преступления.

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      Екатерина Кашурникова
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