Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:31, 18 января 2024Силовые структуры

Россиянина осудили на 12 лет за подготовку диверсии на подстанции в Крыму

В Крыму осудили на 12 лет жителя, готовившего диверсию на объекте энергетики

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Верховный суд Крыма приговорил 52-летнего жителя Керчи, готовившего диверсию на объекте энергетики на полуострове, к 12 годам заключения, сообщает РИА Новости.

Установлено, что мужчина собирал информацию об объектах критической инфраструктуры Крыма и планировал совершить диверсию на одной из керченских подстанций. В марте 2023 года фигуранта задержали, в его доме обнаружили самодельное взрывное устройство и средства связи, где была переписка с представителем украинских спецслужб.

Также, по данным силовиков, мужчина, выполняя задание интернет-куратора, уговаривал знакомого жителя Керчи помогать спецслужбам Украины.

Фигуранта признали виновным по статьям о приготовлении к диверсии, незаконном обороте взрывных устройств и склонении лица к совершению диверсионной деятельности. Первые два года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также мужчине назначен штраф 400 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Глава Башкирии заявил о частичной вине властей в беспорядках в республике

      Пакистан привел вооруженные силы в «чрезвычайно высокую» боевую готовность

      ФСБ задержала продававшего Украине фото стратегических объектов россиянина

      Лавров заявил о неспособности Киева выдвигать условия для завершения конфликта

      Россиянам предрекли удешевление китайских машин

      Лавров прокомментировал охлаждение в отношениях России и Армении

      Комик Гудков вернулся в Россию

      В Донецке опровергли скидки на стоматологию за участие в предвыборной кампании

      Фитнес-тренер дал советы по выполнению приседаний

      В Госдуме назвали сериал «Слово пацана» победой отечественного кино

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше