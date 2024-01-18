Россиянина осудили на 12 лет за подготовку диверсии на подстанции в Крыму

В Крыму осудили на 12 лет жителя, готовившего диверсию на объекте энергетики

Верховный суд Крыма приговорил 52-летнего жителя Керчи, готовившего диверсию на объекте энергетики на полуострове, к 12 годам заключения, сообщает РИА Новости.

Установлено, что мужчина собирал информацию об объектах критической инфраструктуры Крыма и планировал совершить диверсию на одной из керченских подстанций. В марте 2023 года фигуранта задержали, в его доме обнаружили самодельное взрывное устройство и средства связи, где была переписка с представителем украинских спецслужб.

Также, по данным силовиков, мужчина, выполняя задание интернет-куратора, уговаривал знакомого жителя Керчи помогать спецслужбам Украины.

Фигуранта признали виновным по статьям о приготовлении к диверсии, незаконном обороте взрывных устройств и склонении лица к совершению диверсионной деятельности. Первые два года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также мужчине назначен штраф 400 тысяч рублей.