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08:38, 18 января 2024Силовые структуры

Россиянка устроила пьянку с мужем и ударила его клинком ножа

В Горно-Алтайске осудят женщину, убившую мужа клинком ножа

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Горно-Алтайске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летней местной жительницы, которая расправилась с мужем при помощи клинка ножа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина проходит обвиняемой по статье 105 Уголовного кодекса РФ. Ее дело с обвинительным заключением направлено прокурору. Сейчас она находится под стражей.

По версии следствия, поздним вечером 19 ноября 2023 года обвиняемая вместе с мужем устроили пьянку, во время которой у них произошел конфликт. В результате женщина ударила мужа клинком ножа и причинила ему повреждения, несовместимые с жизнью.

Ранее в Воронежской области следователи предъявили обвинение 44-летней местной жительнице, которая расправилась с мужем при помощи ножа.

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