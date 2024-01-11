Россиянка расправилась с мужем при помощи ножа и вызвала скорую

В Воронежской области женщина зарезала мужа и вызвала скорую

В Воронежской области следователи предъявили обвинение 44-летней местной жительнице, которая расправилась с мужем при помощи ножа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Ее отправили под стражу.

По версии следствия, преступление случилось утром 1 января. Обвиняемая поссорилась с мужем и ранила его ножом в грудь. Осознав содеянное, женщина сама вызвала скорую. Врачи не смогли помочь мужчине и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Ранее в Ленинградской области женщина ранила мужа ножом из-за угроз сдать ее в психбольницу.