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17:58, 11 января 2024Силовые структуры

Россиянка расправилась с мужем при помощи ножа и вызвала скорую

В Воронежской области женщина зарезала мужа и вызвала скорую

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Воронежской области следователи предъявили обвинение 44-летней местной жительнице, которая расправилась с мужем при помощи ножа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Ее отправили под стражу.

По версии следствия, преступление случилось утром 1 января. Обвиняемая поссорилась с мужем и ранила его ножом в грудь. Осознав содеянное, женщина сама вызвала скорую. Врачи не смогли помочь мужчине и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Ранее в Ленинградской области женщина ранила мужа ножом из-за угроз сдать ее в психбольницу.

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