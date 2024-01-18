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15:46, 18 января 2024Россия

Российские войска за сутки уничтожили более 90 беспилотников ВСУ

Минобороны России отчиталось об уничтожении 91 беспилотника ВСУ за сутки

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска за сутки уничтожили 91 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, беспилотные аппараты были поражены в районах населенных пунктов Таволжанка, Купянск, Мирное, Белогоровка, Сватово, Лисичанск, Верхнеторецкое, Пески, Майорск, Пшеничное, Любимовка, Новая Каховка, Чонгар и Чаплинка.

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Ранее стало известно, что Украина впервые с начала СВО атаковала беспилотником территорию Ленинградской области. Помимо Ленинградской области беспилотник был сбит над Подмосковьем. Его обломки упали возле Подольска, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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