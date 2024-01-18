Парень спросил сестру о своем прозвище и узнал неожиданную правду о семье

Пользователь Reddit рассказал на портале, как решил узнать, почему многие члены семьи называют его по прозвищу, а не по имени, и узнал неожиданную для себя правду о родственниках. По словам молодого человека, из-за своего открытия он поссорился с матерью.

17-летний автор поста раскрыл, что у него редкое имя, которое всегда ему нравилось. Однако, как отметил парень, у него также есть прозвище, каким его почти всегда называли многие члены семьи. «Это прозвище никак не связано с моим именем», — уточнил он.

Незадолго до Рождества молодой человек общался с двоюродной сестрой и решил узнать у нее, почему родственники никогда не зовут его по имени. «Она сказала мне, что им тяжело произносить мое имя и не думать при этом о моем двоюродном брате. Я спросил ее, о чем идет речь, а она сказала, что у нас в семье была целая драма, из-за которой все родственники чуть не перестали общаться с моей матерью», — добавил рассказчик.

Выяснилось, что мать парня назвала его в честь одного из четырех детей своей сестры, которые родились мертвыми. Родственники тогда раскритиковали это решение, однако женщина не стала его менять.

Автор публикации признался, что открытие доставило ему сильный дискомфорт. По словам молодого человека, он рассказал матери о своем недовольстве из-за ее поступка, и они поссорились. «В ходе ссоры я накричал на нее из-за того, что она прокляла меня этим именем, которое заставляет всех вспоминать о трагедии. (...) Мама сказала, что я не имел права кричать на нее и что я такой же плохой, как и вся наша семья, которая отнеслась к ней как к дерьму из-за выбранного ею имени», — пояснил он.

Большинство комментаторов встали на сторону молодого человека. «Твоя мать поступила плохо. Ее что, совсем не заботили чувства собственной сестры?», «Да что не так с твоей матерью?», «Твоя мать — жестокий, полный ненависти человек», — высказались они.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что разбирал старые семейные фотографии и нашел пугающий снимок с необычным объектом. Комментаторы смогли определить, что изображено на кадре.