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06:20, 18 января 2024Интернет и СМИ

Парень спросил сестру о своем прозвище и узнал неожиданную правду о семье

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Пользователь Reddit рассказал на портале, как решил узнать, почему многие члены семьи называют его по прозвищу, а не по имени, и узнал неожиданную для себя правду о родственниках. По словам молодого человека, из-за своего открытия он поссорился с матерью.

17-летний автор поста раскрыл, что у него редкое имя, которое всегда ему нравилось. Однако, как отметил парень, у него также есть прозвище, каким его почти всегда называли многие члены семьи. «Это прозвище никак не связано с моим именем», — уточнил он.

Незадолго до Рождества молодой человек общался с двоюродной сестрой и решил узнать у нее, почему родственники никогда не зовут его по имени. «Она сказала мне, что им тяжело произносить мое имя и не думать при этом о моем двоюродном брате. Я спросил ее, о чем идет речь, а она сказала, что у нас в семье была целая драма, из-за которой все родственники чуть не перестали общаться с моей матерью», — добавил рассказчик.

Выяснилось, что мать парня назвала его в честь одного из четырех детей своей сестры, которые родились мертвыми. Родственники тогда раскритиковали это решение, однако женщина не стала его менять.

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Автор публикации признался, что открытие доставило ему сильный дискомфорт. По словам молодого человека, он рассказал матери о своем недовольстве из-за ее поступка, и они поссорились. «В ходе ссоры я накричал на нее из-за того, что она прокляла меня этим именем, которое заставляет всех вспоминать о трагедии. (...) Мама сказала, что я не имел права кричать на нее и что я такой же плохой, как и вся наша семья, которая отнеслась к ней как к дерьму из-за выбранного ею имени», — пояснил он.

Большинство комментаторов встали на сторону молодого человека. «Твоя мать поступила плохо. Ее что, совсем не заботили чувства собственной сестры?», «Да что не так с твоей матерью?», «Твоя мать — жестокий, полный ненависти человек», — высказались они.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что разбирал старые семейные фотографии и нашел пугающий снимок с необычным объектом. Комментаторы смогли определить, что изображено на кадре.

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      Олег Давыдов
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