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12:37, 18 января 2024Интернет и СМИ

В Донецке опровергли скидки на стоматологию за участие в предвыборной кампании

В стоматологии Донецка опровергли скидки за участие в предвыборной кампании

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

16 января в донецких Telegram-чатах появился рекламный баннер, в котором стоматологическая клиника «Альфа Дент» якобы сообщает о проведении акции при поддержке партии «Единая Россия». Акция заключается в предоставлении скидки 30 процентов на все стоматологические услуги. Данный пост разместила пользовательница с именем Александра. В личной переписке она рассказала, что получение скидки возможно при условии участия в предвыборной кампании президента России, но эту информацию опровергли.

Обычно на рекламных баннерах среди прочего упоминается адрес стоматологической клиники, однако на этом нет ничего, кроме логотипов клиники и партии «Единая Россия», информации о сроках проведения и размере скидки.

Согласно данным «Яндекс.Карт», с таким названием в Донецке есть лишь одна стоматологическая клиника. В социальных сетях, ссылки на которые прикреплены к карточке сервиса, есть посты с логотипом компании, который изображен в рекламном баннере Александры, но последняя публикация размещена в марте 2022 года.

Редактор «Ленты.ру» под видом обычного пациента позвонил по номеру телефона, который указан в «Яндекс.Картах» и социальных сетях. Администратор заявила, что о подобной акции в клинике слышат впервые. «Нет, такой акции у нас нет, в социальных сетях мы тоже ничего не распространяли», — ответила она.

Это не первый случай, когда в сети появляются объявления, предлагающие россиянам получить что-то за участие в предвыборной кампании. Так, ранее в украинских Telegram-каналах распространилось сообщение, что в Донецкой народной республике (ДНР) раздают подарки посетителям ТРЦ «Донецк Сити» за то, что они поставят подпись за президента России Владимира Путина на выборах. Ранее также сообщалось, что в Мелитополе за подпись будут раздавать продукты. Но эти сообщения оказались недостоверными.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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