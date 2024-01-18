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16:13, 18 января 2024Бывший СССР

В ДНР высказались о появлении на фронте женской роты ВСУ

Гагин: женскую роту ВСУ направили на фронт для выполнения пиар-задач

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили на фронт женскую роту для выполнения не столько военных, сколько пиар-задач, высказался советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин, пишет «Российская газета».

По его словам, в силу физиологических особенностей у женщин на передовой возникает больше сложностей, чем у мужчин, поэтому «целесообразность пребывания их там вызывает вопросы». Гагин отметил, что женщины-военнослужащие присутствовали в ВСУ и раньше, однако подчеркнул при этом, что не припоминает, чтобы из них формировались полноценные подразделения.

«У меня, если честно, все-таки есть сомнения в том, что речь идет о полноценной женской роте на передовой. Не совсем понятно, как она встроится в общую структуру и кто ей командует. Я думаю, это очередная агитка [президента Украины Владимира] Зеленского, которая должна показать, что украинские женщины вышли на борьбу с Россией и, увы, гибнут. Когда это начнется, тут же обвинят российских военных в том, что они убивают женщин», — предположил он.

Ранее о появлении женской роты ВСУ на кременском участке фронта сообщал боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид. По его информации, подразделение входит в состав 54-й бригады украинской армии и может состоять из добровольцев.

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      Алевтина Запольская
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