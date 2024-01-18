В российском регионе масштабный пожар на производстве попал на видео

В Мордовии произошел пожар в мебельном цеху площадью 1750 квадратных метров

В Мордовии произошел пожар на производстве, огнем охвачено 1750 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в Telegram.

Telegram-канал «Борус» опубликовал видео с места ЧП, на котором видны языки пламени высотой в несколько метров, поднимающиеся над крышей здания.

Огонь разгорелся на территории мебельного цеха, уточнили в МЧС. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, отметили там. В ликвидации участвуют 63 человека и 15 единиц техники.

Ранее в Петербурге произошел крупный пожар на складе Wildberries. По оценкам экспертов, ущерб от пожара составляет 10-11 миллиардов рублей. Согласно предварительной версии случившегося, возгорание произошло из-за неисправной электропроводки.