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13:20, 18 января 2024Россия

В российском регионе масштабный пожар на производстве попал на видео

В Мордовии произошел пожар в мебельном цеху площадью 1750 квадратных метров
СюжетПожары в России

В Мордовии произошел пожар на производстве, огнем охвачено 1750 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в Telegram.

Telegram-канал «Борус» опубликовал видео с места ЧП, на котором видны языки пламени высотой в несколько метров, поднимающиеся над крышей здания.

Огонь разгорелся на территории мебельного цеха, уточнили в МЧС. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, отметили там. В ликвидации участвуют 63 человека и 15 единиц техники.

Ранее в Петербурге произошел крупный пожар на складе Wildberries. По оценкам экспертов, ущерб от пожара составляет 10-11 миллиардов рублей. Согласно предварительной версии случившегося, возгорание произошло из-за неисправной электропроводки.

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      Алан Босиков
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