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15:30, 18 января 2024Интернет и СМИ

В Telegram появились новые функции

Мессенджер Telegram стал показывать время прочтения сообщений в чатах

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В мессенджере Telegram появились новые функции. В частности приложение стало показывать им время прочтения их сообщений в личных чатах. Об этом сообщает Telegram Info.

Для того, чтобы посмотреть, когда сообщение было прочитано, нужно нажать на него. Информация появится на верху всплывающего списка перед опцией «ответить».

При этом обладатели платной подписки могут спрятать время прочтения от тех пользователей, от которых они также скрыли свою последнюю активность. «Если вы включите эту функцию, то их время прочтения тоже будет от вас спрятано», — указано в настройках мессенджера.

Кроме того, пользователи с платной подпиской получили возможность выбрать, кто может начинать с ними новые диалоги. Доступны варианты «Все пользователи» или «Мои контакты и Premium-пользователи», полностью запретить отправку сообщений невозможно.

Нововведения доступны в последней версии мессенджера — 10.6.1.

Ранее в Telegram добавили функцию записи исчезающих аудио- и видеосообщений. Кроме того, у пользователей мессенджера появилась возможность ставить запись аудио- и видеосообщений на паузу, после чего возобновлять ее.

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      Маргарита Щигарева
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