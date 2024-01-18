Врач раскрыла малоизвестный факт о пенисе

Врач неотложной помощи, член британской Ассоциации сексуального здоровья Даная Марагутакис раскрыла малоизвестные факты о мужской анатомии и развеяла три мифа о сексуальном здоровье мужчин. Слова специалистки приводит Metro.

Первым мифом Марагутакис назвала убеждение, что для сексуального удовлетворения мужчинам обязательно нужна эрекция. На самом деле, говорит врач, некоторые мужчины могут испытать оргазм при неполной эрекции и даже без стимуляции пениса.

Еще одним заблуждением специалистка сочла утверждения о том, что проблемы с потенцией сохраняются на всю жизнь. Марагутакис указала, что сексуальная энергия меняется в зависимости от влияния внутренних и внешних факторов. Например, если бросить курить, то эректильная функций усилится, говорит врач. Также благотворное влияние оказывают продукты питания, насыщенные оксидом азота, такие как свекла и устрицы.

Наконец Марагутакис рассказала, что многие ошибочно полагают, что пенис — это мышца. По ее словам, некоторые мужчины стараются накачать половой орган, чтобы увеличить его размер или улучшить сексуальную активность. «На самом деле пенис состоит преимущественно из губчатой ​​ткани и кровеносных сосудов. Внешне он только напоминает мышцу в момент эрекции», — заключила врач.

Ранее Даная Марагутакис развеяла популярные мифы о женской физиологии. По ее словам, убеждение о том, что влагалище растягивается при активной половой жизни, является неправдой.