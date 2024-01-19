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13:38, 19 января 2024Мир

Дания выделила крупную сумму денег на усиление наблюдения и разведки в Арктике

Reuters: Дания выделила 400 миллионов долларов на усиление разведки в Арктике

Фото: Unsplash

Дания выделила 2,74 миллиарда датских крон (около 400 миллионов долларов) на усиление наблюдения и разведки в Арктике и Северной Атлантике. Об этом сообщает Reuters.

Крупная сумма денег выделена в рамках более широкого рамочного соглашения по обновлению датской обороны и обеспечению соответствия целям НАТО. В Министерстве обороны Дании уточнили, что в программе будут использоваться дроны дальнего действия, которые помогут отслеживать растущую гражданскую и военную активность в Арктическом регионе.

Как отмечает агентство, гонка мировых держав за контроль над ресурсами и водными путями ускорила сокращение ледникового покрова в Арктике. Однако Дания ставит перед собой цель обезопасить и защитить арктический остров Гренландия и Фарерские острова в Северной Атлантике. «В будущем королевство должно взять на себя большую ответственность за безопасность во всем регионе. Это означает, что нам нужно использовать больше сил в Арктике и Северной Атлантике», — заявил датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Ранее стало известно, что Россия может ответить на территориальные претензии Соединенных Штатов из-за объявления об увеличении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Российские военные, в свою очередь, испытали систему С-500 в декабре 2021 года и именно Арктика станет одним из приоритетных мест для развертывания таких средств ПВО.

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      Дарья Балацкая
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