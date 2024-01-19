Крещение Господне в 2024 году: традиции, приметы, когда купаются в проруби

Сегодня, 19 января, в России отмечается Крещение Господне или Богоявление, один из 12 важнейших праздников для Православной церкви. Согласно Священному писанию, в этот день Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан, а затем на Божьего Сына сошел Святой Дух в образе голубя. О традициях Крещения и о том, почему на праздник принято окунаться в прорубь, — в материале «Ленты.ру».

Когда отмечают Крещение

Крещение Господне каждый год празднуется 19 января. В 2024 году этот день выпадает на пятницу. Несмотря на то что Богоявление имеет большое значение для христиан, этот день не является государственным выходным.

В день Крещения заканчиваются Святки — период между Рождеством и Богоявлением, когда принято колядовать.

Фото: Евгений Гурко / Коммерсантъ

История праздника

В древности Рождество и Крещение были неотделимы: 6 января (19 января по новому стилю) отмечали единый праздник Богоявления. Он вбирал в себя всю палитру рождественско-крещенских торжеств.

Постепенно на Западе эти события стали вспоминать в разные даты, а окончательно праздник разъединили в 451 году: Халкидонский собор постановил, что Рождество следует отмечать 25 декабря. 6 января стали вспоминать только Крещение.

История крещения Иисуса

В Евангелии говорится, что Иоанн Предтеча, который родился ровно за полгода до Христа, после долгих странствий по пустыне пришел к берегам реки Иордан — священного для иудеев водоема, в котором они совершали религиозные омовения.

Иоанн стал проповедовать пришествие Христа и крестить людей в новую веру. Окунание в воды Иордана служило символом очищения от грехов и перерождения.

Когда Иисусу исполнилось 30 лет, он пришел к Иордану и попросил Иоанна крестить и его. На что тот сказал: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?»

Крещение Христа в Иордане положило начало его служению. Таким образом Иисус символически принял на себя омытые в Иордане грехи людей, за которые впоследствии принял крестную смерть

После того как Иоанн крестил Христа, на него сошел Святой Дух в виде голубя, и был голос с небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Именно в честь этого момента праздник и назвали Богоявлением, ведь людям явилась вся Святая Троица: Иисус — в виде человека, Бог-Отец — в виде голоса и Святой Дух — в образе голубя.

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

Традиции

Накануне праздника отмечается Крещенский сочельник — день, в который принято держать строгий пост. Кроме того, в ночь на Крещение гадают на суженого, днем перед праздником убираются в доме и ходят в храм за святой водой.

В храмах в ночь на Богоявление проводят всенощное бдение, непосредственно 19 января служат праздничную литургию. В день праздника поститься уже не нужно.

Освящение воды

Это главная традиция Крещения. Воду освящают в храмах и водоемах, читая над ней чин Великого водосвятия. Причем делают это дважды: накануне праздника и в сам день Богоявления. Вне зависимости от того, в сам праздник или накануне крестили воду, она будет иметь равную благодать, подчеркивают в РПЦ.

Крещенская вода считается святыней. Она так и называется — агиасма, то есть святыня по-гречески. Считается, что употреблять освященную воду можно в течение всего года: ее пьют от болезней и для очищения грехов, ею окропляют дома и храмы, ее дают пить людям, которые не допущены до причастия в церкви.

Вся вода в день Крещения Господня считается святой

Принесенную из храма освященную воду хранят в доме, возле икон. Использовать для бытовых нужд (мытья посуды, стирки) ее нельзя. Если крещенскую воду по какой-то причине нужно вылить, то лучше выбрать для этого водоем с проточной водой, горшок с цветами или дерево на улице — но такое, под которым не гуляют собаки.

Фото: Алексей Танюшин / Коммерсантъ

Крещенские купания

На праздник Богоявления принято окунаться в иордань — специальную прорубь, которую делают во льду водоема. Иордани готовят заранее: специалисты выбирают места, где нет подводных течений, кроме того, у оборудованных прорубей всегда дежурят медики и спасатели.

Купание в проруби не предписано Православной церковью, это народная традиция. Считается, что погружение в иордань закрепляет очищение от грехов, однако аналогом крещения или покаяние оно не является

Из локального обычая, который впервые появился в литературе XIX века, купание в иордани превратилось в массовое мероприятие. Особенно популярно оно стало в 1990-х годах.

Приметы