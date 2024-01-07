Сегодня, 7 января, в России празднуют Рождество Христово. Это одно из важнейших торжеств для православной церкви, оно посвящено пришествию в мир младенца Иисуса. На Рождество принято посещать храм, дарить подарки и устраивать вертепы — инсталляции, посвященные празднику. О том, какие традиции и приметы на Рождество существуют в России, — в материале «Ленты.ру».

Почему Рождество в России празднуют 7 января

Католики и протестанты отмечают Рождество 25 декабря, а Русская православная церковь (РПЦ) — 7 января. Такая разница возникла из-за того, что западные христиане с XVI века начали переход на григорианский календарь. Он считается более точным и призван исправить погрешности старого — юлианского — календаря.

В России григорианский календарь используется только в быту: в богослужениях РПЦ руководствуется юлианским, то есть старым стилем. В 2024 году разница между юлианским и григорианским календарями составляет 13 дней.

Православная церковь на самом деле тоже отмечает Рождество 25 декабря, только по юлианскому календарю. В григорианском этот день выпадает на 7 января

В 2024 году 7 января — это суббота. Рождество в России является официальным государственным праздником, в него гражданам положен нерабочий день. Но из-за того, что эта дата выпадает на длинные новогодние каникулы, выходной с 7 января как правило переносят. Так, в нынешнем году нерабочий день с 7 января перенесли на 31 декабря. Это вторник, и если бы не изменения, россиянам в новогодний день пришлось бы работать.

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История Рождества

Рождество — один из 12 важнейших праздников для православной церкви, он посвящен земной жизни Иисуса Христа. В Библии нет даты появления Спасителя на свет, историки вообще склонны считать, что он родился не в первый год нашей эры, а немного раньше. Впервые о том, что Христос мог появиться на свет именно 25 декабря, заговорили в IV веке. В том же столетии Церковь окончательно признала эту дату как Рождество Христово.

Однако до середины V века Рождество Христово и Крещение отмечали в один день — 6 января (19 января по новому стилю). Этот праздник назывался Богоявлением и включал в себя весь комплекс рождественско-крещенских торжеств. Постепенно каждую из этих дат стали вспоминать особо. Быстрее всего процесс разделения шел на Западе.

Только в 451 году Халкидонский Собор постановил, что праздновать Рождество следует 25 января. В прежнюю же дату стали отмечать Крещение

По сей день эти торжества отмечают отдельно: 25 декабря и 6 января на Западе, 7 и 19 января в России.

Традиции Рождества

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Праздничный стол

К торжеству готовились с лета: делали консервы и закрутки, мариновали грибы и овощи. Перед Рождеством закалывали поросенка или покупали тушу. Всю еду тоже готовили заранее: стряпали пироги, запекали мясо, овощи.

Важно отметить, что до Рождества верующие соблюдают пост, который длится 40 дней. Он не предполагает таких строгих ограничений в еде, как предшествующий Пасхе Великий пост, однако мясо в него есть нельзя, а основу постного рациона составляют каши.

Рождество — первый день после длительного поста, все ограничения в него снимаются. Поэтому православные могут отпраздновать 7 января широким застольем

Генеральная уборка

До принятия григорианского календаря в 1918 году Рождество в России праздновалось раньше Нового года — сейчас так принято в большинстве европейских стран. С Рождества начиналась череда зимних праздников, поэтому перед ним было принято устраивать генеральную уборку, топить бани, стелить свежие скатерти и одеваться в чистое.

На само Рождество трудиться было нельзя. В этот день уже не готовили, не убирали и не шили. Иначе, согласно приметам, дому могли грозить беды.

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Колядки

Эта народная традиция пришла в христианскую Россию из языческой Руси. Поначалу старые и новые обычаи соседствовали: под иконы клали кутью, наряжались в костюмы зверей, изображали их крики и кудахтанье. Однако к XV веку христославные колядки отделились от греховного маскарада.

В итоге колядование стало означать рождение Христа, а не начало годового цикла. В текстах колядок появились образы Младенца Иисуса и Богоматери.

Петь колядки принято с Рождественского сочельника (6 января) вплоть до кануна Крещения (18 января)

Гадание

Святки некогда считались наиболее благоприятным временем для гаданий. Ворожили в ночь на Рождество, причем узнать можно было что угодно — от имени суженого до количества урожая. Самыми популярными считались гадания на замужество: молодые девушки узнавали имена будущих супругов, их внешность, социальное положение и даже черты характера.

Гадание на сон

Одно из самых популярных и простых гаданий — перед сном произнести фразу: «Суженый, ряженый, ко мне приходи, меня напои». По поверьям жених должен прийти к девушке во сне и дать ей воды.

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Богослужение

Рождество — один из двух главных праздников Православной церкви наравне с Пасхой. В этот день рекомендуется посещать храм.

Накануне, в Сочельник, в церквах начинается всенощное бдение, которое бывает лишь на Рождество и Пасху. Открывает службу молитва «Царю Небесный». Затем на богослужении вспоминают пророчества о рождении Христа, его земной жизни, распятии и возрождении.

В сам день Рождества в храмах служат литургию Иоанна Златоуста. Если торжество выпадает на воскресенье или понедельник, как в 2024 году, то служат литургию Василия Великого

В первый день попразднства Рождества, то есть 8 января, РПЦ совершает празднование Собора Пресвятой Богородицы.

Приметы