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06:46, 19 января 2024Бывший СССР

На Украине пожаловались на «наплевательское» отношение к производству дронов

Глава компании Athlon Avia: Киев наплевательски относится к производству дронов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Глава украинской компании Athlon Avia Артем Вьюнник пожаловался, что Киев наплевательски относится к производству дронов. Об этом он сообщил в беседе с YouTube-каналом Radio NV.

По его словам, логистика занимает пять-шесть месяцев. «А производственный цикл — это ж не только логистика. Это можно было бы смеяться, но хочется плакать, когда приходят такие запросы», — сказал он.

По словам Вьюнник, украинские власти не понимают, что им понадобится в будущем, и не могут правильно сформулировать свои требования. Он подчеркнул, что из-за этого страдают прогнозирование и планирование производителей, поскольку для них важно иметь запас времени для координации действий.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал причину провала контрнаступления ВСУ. По его словам, одной из самых больших сложностей в контрнаступлении стало то, что и российские, и украинские войска «использовали разведывательные дроны, подключенные к ударным дронам».

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      Марина Совина
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