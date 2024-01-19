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19:36, 19 января 2024Мир

Пакистан захотел полностью восстановить дипломатические отношения с Ираном

Reuters: Пакистан захотел полностью восстановить дипотношения с Ираном

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Комитет национальной безопасности Пакистана захотел добиться полного восстановления дипломатических отношений с Ираном. Об этом сообщает Reuters.

Как указывает агентство, в Тегеран вернется отозванный ранее пакистанский посол Мухаммад Мудасир Типу, а в Исламабад — его иранский коллега Реза Амири Могхаддам.

В ночь на четверг, 18 января, Пакистан в одностороннем порядке закрыл границы с Ираном. Затем пакистанская авиация вошла в воздушное пространство Ирана и нанесла удары по нескольким районам иранской области Сераван провинции Систан и Белуджистан.

16 января силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли ракетный удар по штаб-квартирам террористической организации «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана.

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      Виктория Кондратьева
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